Украина проиграла России. Но не только Украина – проиграл Европейский союз, НАТО - а также правительство США, которое и начало весь этот бардак, заявил немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (псевдоним - Ким Дотком).

Как написал Дотком в соцсети X, вместе с западными правительствами проиграли ЦРУ, MI6, военно-промышленный комплекс Запада, политики, боты в социальных сетях и западные СМИ. Это они каждый день твердили, что Россия проигрывает – но Россия победила их всех.

И при всем этом Россия, несмотря на свое выигрышное положение, демонстрирует готовность к мирным переговорам и стремится к нормализации отношений с Западом. Дотком считает, что это ошибка Москвы – Путину надо довести дело до конца, чтобы все народы увидели: им лгали. Американская империя рушится, и устанавливать отношения надо будет с новыми лидерами, уверен предприниматель.