Регина Тодоренко показала, что сунула в интимное место

25 сентября Регина Тодоренко сообщила, что родила третьего ребенка. У телеведущей и ее мужа, певца Влада Топалова, появился еще один сын.

Недавно Регина призналась, что до рождения третьего ребенка считала, что является опытной мамой, а значит будет со всем легко справляться. Но на деле вышло совсем иначе. Тодоренко в статусе многодетной мамочки всего четыре месяца, а уже пожаловалась, что ужасно устала.

И это неудивительно. Популярная ведущая старается уделять время семье, мужу, певцу Владу Топалову, себе, а еще много работает и путешествует. Вот и сейчас Регина Тодоренко снова отправилась в дорогу, причем вместе со всеми детьми. Поездка у нее рабочая.

"Двое суток в пути. Трое детей. Чемоданы, аэропорты, паспортный контроль. Москва - Абу-Даби - Бали", - сообщила Тодоренко в своем официальном телеграм-канале.

Регина также призналась, что столкнулась с проблемой - у нее застой молока. "Кожа обгорела. Одна грудь с лактостазом. Потому что материнство, работа, перелеты, съемки", - объяснила популярная ведущая.

Однако она не унывает и даже старается подходить к проблеме с юмором. Так, Регина опубликовала фотографии, на которых показала, что засунула в декольте капустный лист. Считается, что он способствует лечению застоя.

"Я на съемках всюду с капустой. Говорят ведь, что грудь больше станет. Отращиваю", - иронично сообщила Регина Тодоренко, представ перед многочисленными подписчиками в нижнем белье.

В комментариях поклонники выразили надежду, что Регина Тодоренко быстро справится с проблемой, а также посоветовали ей другие средства для спасения от лактостаза.

