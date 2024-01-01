Новый поворот в деле Евгения Кунгунова: отца артиста ввели в заблуждение?

Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. Ему было 40 лет. Следователи полагают, что певец свел счеты с жизнью.

Адвокат семьи артиста Маргарита Гаврилова, которая на протяжении последних месяцев занималась этим делом, выступила с заявлением. Она сообщила, что у них с отцом Евгения Кунгурова разные взгляды на трагическое событие. Дело в том, что Маргарита уверена, что причиной смерти певца стало самоубийство, а отец думает, что нет. По его мнению, это случилось "извне".

В результате Гаврилова приняла решение работать с семьей Кунгурова сугубо в рамках идущего гражданско-правового спора имущественного характера. Она высказала уверенность, что отец певца находится под чьим-то влиянием и "ничего путного" у него не получится.

"Просто человек выставит себя крайне негативно, а тот, кто его к этому сподвиг и в этом убедил, тихо на цыпочках удалится! Дело застопорится на том, на чем его покинула я!.. Могу только пожелать отцу сил и здоровья принять итог всего, что его ждет впереди; в конце концов лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть! Ну а СК РФ - сил и деликатности по отношению к скорбящему отцу! Будьте толерантны к нему, люди, я понимаю весь абсурд, но пусть человек сам придет к пониманию!" - высказалась Гаврилова в своем официальном телеграм-канале.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>