Сколько продлятся "Афанасьевские морозы" в Москве

В Москве в ночь на пятницу ударили "Афанасьевские морозы".

Ночная температура воздуха опускалась до -20 градусов. В предстоящие выходные по ночам столбики термометров будут опускаться до -19-24 градусов.

"Афанасьевские морозы ударили на Русской равнине", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Холода продержатся как минимум до 3 февраля, добавил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Днем температура воздуха будет находиться в диапазоне от -12 до -17 градусов. Ночью - от -18 до -23°C.