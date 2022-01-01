Зеленский отказался отдавать ЗАЭС и Донбасс без боя

Между Украиной и Россией не было никаких прямых переговоров о прекращении ударов по энергетическим объектам.

ВСУ будут продложать атаковать российскую энергетику, пока Москва не прекратит свои удары, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Киев не готов к компромиссам по Донбассу и ЗАЭС.

"Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя", - заявил он.

Наименее болезненный для всех вариант, по мнению Зеленского, это формула "стоим, где стоим", но ее нужно обсуждать на самом высоком уровне. Украинский лидер не готов ехать в Москву на переговоры. Он предложил Путину приехать в Киев.

Кроме того, Зеленский поставил под сомнение возможность переговоров по Украине в Абу-Даби, которые запланированы на это воскресенье.

"Дата или место могут быть изменены. Потому что, по нашему мнению, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, вероятно, могут повлиять на дату", - сообщил украинский президент.

Запорожская АЭС находится под контролем России. За ней также пристально следит МАГАТЭ. Это самая крупная атомная станция в Европе. Станция с 11 сентября 2022 года не вырабатывает электроэнергию. Все блоки находятся в состоянии "холодный останов".