Соединенные Штаты не поставили в оговоренный срок ракеты Украине. Но виновата Европа, которая их вовремя не оплатила. С критикой на западных партнеров обрушился украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский пожаловался: даже когда он знает, что на объект энергетики летит баллистика, он ничего не может предпринять, хотя и стоит на дежурстве Patriot. Света не будет, потому что нет ракет для защиты, посетовал глава киевского режима.

В украинских ВВС ранее признали, что на Украине дефицит ракет для самолетов и для систем ПВО. А генсек НАТО Марк Рютте заявил, что эффективность украинской ПВО падает из-за дефицита перехватчиков. Из-за нехватки ракет Киеву все труднее отражать ночные удары ракетами и дронами, передает "Страна.ua".