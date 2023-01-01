Ольга Орлова похоронила родного человека

В семье Ольги Орловой случилось горе. Умерла ее свекровь. Печальное известие настигло популярную ведущую и ее супруга в путешествии. Ольга со своим мужем, бизнесменом Валерием, проводили время на Мальдивах вместе с маленькой дочкой Анной. Однако когда стало известно о смерти родного человека, семья оперативно прервала отпуск и вернулась в Москву.

А теперь состоялись похороны. Об этом Ольга Орлова сообщила в своем официальном телеграм-канале. Она опубликовала две фотографии, на которых запечатлела кладбищенскую оградку и букеты роз и хризантем и лапник. Подписывать печальные кадры телеведущая никак не стала, ограничилась только изображением разбитых сердечек.

В комментариях многочисленные подписчики выразили соболезнования и слова поддержки Ольге и ее супругу Валерию.

Напомним, Ольга Орлова вышла замуж около пяти лет назад. Певица хвасталась идиллией в семье и осуждала тех, кто давал ей нравоучительные советы. В частности, ведущей советовали не оставлять супруга наедине с помощницами по дому, чтобы не допустить адюльтера, а также интересовались у экс-солистки "Блестящих", что она будет делать, если муж ей изменит.

В 2023 году артистка родила дочь Анну. Беременность Ольги стала сенсацией, ведь на тот момент ей было 46 лет. Интересное положение она скрывала до тех пор, пока живот не стал настолько большим, что прятать его стало решительно невозможно.

