Захват американцами Гренландии может быть использован для легализации передачи России украинских территорий. Такое опасение высказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Украинский лидер назвал историю с Гренландией специфической. По словам Зеленского, которые приводит "Страна.ua", ее используют, чтобы забрать территории у Украины и признать это де-юре. Кроме того, он снова раскритиковал Европу за отправку в Гренландию небольшого военного контингента – добавив, что так и не понял, какой сигнал хотел послать ЕС.

Украинский лидер также заявил, что следующая встреча переговорщиков Украины и России может быть перенесена из-за войны в Иране. Дата или место встречи могут быть изменены, считает Зеленский.