Российские военные за минувшие сутки взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО.

Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Бересток в ДНР, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Он расположен к югу от Константиновки.

Группировка войск "Восток" взяли населенный пункт Терноватое. Бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Село расположено на западном берегу реки Гайчур, недалеко от границы с Днепропетровской областью. Через него проходит железная дорога, связывающая районные центры Пологи и Покровское.

Со взятием Терноватого наших бойцов поздравил глава Минобороны России Андрей Белоусов. Министр отметил храбрость, отвагу и мужество командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады.

"Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на Времевском направлении, приближая день нашей общей победы", - отметил Белоусов.

Также подразделения группировки войск "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Речное в Запорожской области.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили Белую Березу в Сумской области.