Дапкунайте и Роднянского* исключили из Союза кинематографистов России

Стало известно, что семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов России. Причиной стала многолетняя неуплата членских взносов.

В списке злостных неплательщиков оказались актеры Алексей Горбунов, Ингеборга Дапкунайте, Александр Роднянский*, Елена Кучеренко, режиссеры Аркадий Коган и Ульяна Шилкина, а также продюсер Анастасия Павлович.

Новость появилась на сайте в постановлении по итогам XII съезда организации. Документы подписаны председателем, режиссером, актером, продюсером Никитой Михалковым.

Отметим, что после начала российской спецоперации Ингеборга Дапкунайте, которая в нашей стране зарабатывала немалые деньги, считаясь одной из самых востребованных и популярных актрис, ушла в тень, а потом и вовсе уехала за границу.

Еще в 2024 году популярная в России артистка оборвала все связи с нашей страной: литовская актриса закрыла ИП и, кроме того, оплатила долг перед российской налоговой. Больше у Ингеборги Дапкунайте в России ничего не осталось.

*внесен Минюстом России в список иноагентов

