У Москвы есть своя аргументированная позиция по вопросу Крыма и Донбасса. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние заявления генсека ООН. Антониу Гутерреш считает, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Песков подчеркнул, что в Кремле с подобными выводами не согласны.

В МИД России также прокомментировали заявления генсека ООН. Организация еще раз подтвердила свою предвзятость, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский. Днем ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сделанный Гутеррешем вывод диким.

Генсек ООН ранее заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. По мнению Гутерреша, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это заявление, подчеркнул: секретариат организации и его руководство подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине, передает РИА Новости.