Полина Диброва сообщила об уходе

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. В сентябре 2025 года они официально оформили развод.

Красавицу жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Но внезапно мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи.

Теперь влюбленные живут в особняке рядом с Дибровым и вместе воспитывают детей — троих Полины и шестерых Романа.

Недавно влюбленные вернулись в Москву из заграничной поездки, в которой были только вдвоем. Насладившись одиночеством и элитным отдыхом, Полина Диброва с новыми силами приступила к работе и заботе о детях. А еще она объявила о том, что временно перестанет выходить на связь с многочисленными подписчиками в социальных сетях.

"Ребят, ухожу в цифровой детокс, потому что нуждаюсь в перезагрузке и подготовке организма к важной миссии", - сообщила Полина в своем официальном телеграм-канале.

Она не стала уточнять, что за "важная миссия", и теперь интернет-пользователи строят свои догадки. Одни предположили, что Диброва решила заняться общественной деятельностью, ведь буквально на днях она стала членом Союза "Демография". Другие сочли, что Полина готовится родить еще одного ребенка Роману. Третьи думают, что модель собирается замуж, но предпочитает держать это в тайне.

