В Подмосковье с начала года зафиксировали более 120 случаев незаконного сброса строительных отходов

Легким движением жительница Домодедова открывает багажник и отправляет пакет с мусором в сторону бака. Попаданием бросок не увенчался. Дама с места преступления скрылась.

"Если раньше инспектор тратил от одного до двух месяцев для того, чтобы поймать нарушителя, и при том необходимо было организовать засаду , выяснить каким-то образом его персональные данные, то сейчас это все за сутки в автоматизированном режиме оформляется. И письмо счастья ожидает человека на Госуслугах", - объясняет Федор Миронов, начальник третьего отдела Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Письмо счастья прилетело и к героине другого видео.

"Считывается номер автомобиля, автоматически устанавливается собственник, и формируется постановление. Если все верно, оно подписывается электронной подписью и направляется письмом со штрафом нарушителю", - рассказал Николай Лукашук, заместитель начальника третьего отдела Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Штраф в 20 тысяч рублей возымел действие. Спустя некоторое время камеры "Безопасный регион" зафиксировали ту же машину в том же месте с таким же пакетом отходов. Здесь житель выкидывает мусор со всем действующим законодательством, со всеми нормами.

На территории Домодедова действует 4 тысячи камер. За неделю удается выявить порядка 25 нарушений.

"Если это просто физлицо на легковом автомобиле – 20 тысяч рублей. Для юрлиц штрафы гораздо серьезнее. Только за период январских праздников был выявлен 31 штраф на сумму более 600 тысяч рублей", - продолжил Миронов.

В жилых домах камеры тоже работают исправно. Вот молодой человек выходит из подъезда с пакетом мусора и отправляет его в урну. А после уходит – как ни в чем не бывало. Изображение поступает в систему "Безопасный регион", где их изучают инспекторы и сотрудники Центра управления регионом. Отслеживают они не только мелкие нарушения, но и крупные, когда отходы - в основном строительные - сбрасываются целыми самосвалами.

"Камеры мы устанавливаем, где имеется большое скопление отходов, где мы понимаем, что это именно несанкционированные сбросы отходов с транспортных средств. Мы смотрим обращения граждан, где идет большое количество обращений", - уточнила Светлана Никитина, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Домодедово.

С 1 января по Московской области камеры зафиксировали более 120 случаев незаконного сброса строительных отходов, а сумма штрафов достигла 890 тысяч рублей.