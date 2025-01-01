В Москве реставрируют дома, которые были настоящими звездами советского экрана

Этот дом на Садовом кольце рядом с театром кукол Образцова не заметить сложно. Сталинская неоклассика. Высок, эффектен. Украшен башней со шпилем. Да еще и киногерой. Причем фактически с самого рождения. Он был построен в начале 50-х годов прошлого века. И сразу же попал в кадр.

"Снимался фильм "Чук и Гек". Но подъезд был со стороны Садового кольца. После реконструкции переделали подъезд - и у нас вход теперь со двора", - рассказывает Людмила Янова.

В этот подъезд заходит почтальон - и выбегают Чук и Гек в поисках потерянной телеграммы.

Возраст у дома уже солидный. И в 2025 году его капитально отремонтировали.

"Были проведены работы по ремонту непосредственно самого фасада, его декоративных элементов - это венчающий карниз, это межэтажные карнизы, наличники на окнах, пилястры сталинского стиля. Ну и, конечно же, кровля также была приведена в порядок вместе с заменой инженерных коммуникаций. И были приведены в порядок входные группы", - рассказал Даниил Лосин, советник службы технического надзора Фонда капитального ремонта города Москвы.

А вот и еще один киногерой - на Сретенском бульваре.

"Вот этот дом как раз и является одним из актеров в фильме "Курьер". Поскольку он является непосредственно живой декорацией к этому фильму, и вот через эти вот ворота забегал самый главный герой, чтобы отнести посылку", - продолжает Лосин.

Этот архитектурный комплекс из двух корпусов - настоящая легенда. Строился на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков как очень престижный доходный дом страхового общества "Россия". Занимает он практически квартал. Фантастические башни, невероятные горельефы и барельефы. Кого там только нет! Саламандра, летучие мыши, горгульи. И тогда, и сейчас - это претендент на звание самого красивого здания в Москве.

"Так и считал знаменитый Ле Корбюзье, который предлагал в проекте реконструкции Москвы в тридцатых годах все снести, оставить самых главных два красивых здания - это Кремль и как раз доходный дом страхового общества "Россия", - отметила Мария Василёнок, историк Москвы.

Здесь была своя артезианская скважина, свои электроподстанция и телефонная станция. Но за всю свою жизнь дом ни разу капитально не ремонтировался.

"Много было жалоб по кровле, на верхнем этаже здесь живут и работают художники, у которых было много протечек. Мы установили все чердачные перекрытия с утеплением и всю кровлю перебрали", - объяснил Фаниль Кираев, руководитель проект подрядной организации.

Работы велись два года. Заменили инженерные системы. Отреставрировали фасад с богатейшей лепниной. Укрепили балконы. Жители, конечно, переживали. Все-таки объект культурного наследия. Но все прошло хорошо. Бережно восстановили и главное украшение подъездов - изящные лестницы. Где требовалось - заменили мраморные ступени.

Но этот дом-легенда состоит из двух корпусов. И если один уже привели в порядок, то второй - с саламандрой - еще ждет реставрации и капитального ремонта. По плану - в 2027 году.