Проект "Лифт в будущее" проходит в столице

Проект для школьников, студентов и начинающих специалистов "Лифт в будущее": в Москве в рамках Дней профессионального развития на одной площадке собрались крупные работодатели в сфере производства подъемных механизмов и перспективная молодежь.

Мероприятие помогает найти себя на рынке труда и построить успешную карьеру в отрасли. А компаниям - привлечь талантливые кадры.

Запланированы мастер-классы, тренинги и обширная деловая программа с ведущими экспертами. Проект - часть президентской платформы "Россия - страна возможностей".