Кремль: Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой Дональда Трампа – для создания благоприятных условий для переговоров, сообщил Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Также кремлевский спикер прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о том, что ВСУ "не сдадут Донбасс и ЗАЭС без боя". Песков напомнил, что ЗАЭС уже больше двух лет находится под контролем России.

"И здесь один вопрос - означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанция и собирается ли он атаковать АЭС", - сказал также Песков.

По поводу Донбасса он отметил, что фронтовая динамика сама за себя говорит.