ВС России начали окружение Красного Лимана

ВС России ведут успешные боевые действия в Донецкой народной республике. Российские войска начали окружение Красного Лимана - города, имеющего важное тактическое значение, сообщает Telegram-канал "Иди и смотри".

По данным источников канала, российские части наступают на Красный Лиман с севера, востока и юга. Город уже находится в полуокружении.

Ранее стало известно об ожесточенных боях, которые завязали российские войска на южных и северных окраинах города. Также сообщалось, что попавшие в российское окружение у Красного Лимана бойцы ВСУ начали сдаваться в плен.