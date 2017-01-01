Разбитый инсультом певец Николай Носков: "Просыпаюсь, смотрю… и больно, больно"

В 2017 году Николай Носков пережил инсульт. Исполнитель хита "Паранойя" не до конца, но смог восстановиться после болезни. Певец теперь не может долго стоять или ходить, поэтому передвигается при помощи инвалидного кресла.

Реабилитация артиста после недуга заняла годы. Но несмотря на серьезный диагноз, Носков сумел вернуться на сцену. Певец не лишился своего узнаваемого голоса. Музыкант выступает сидя, но такие мелочи совершенно не смущают поклонников его таланта.

12 января прославленному артисту исполнилось 70 лет. В честь такого события он выступил в продюсерском центре Виктора Дробыша. Помимо Николая Носкова, на концерте с каверами на его песни выступили артисты IVAN, МАРФА, ОСОКА и Стас Пьеха, которому аккомпанировал сам Виктор Дробыш.

После этого юбиляр пообщался с журналистами. Как отмечает "КП", несмотря на серьезный недуг, Николай Носков выглядел бодро и охотно беседовал, хотя было видно, что говорить ему довольно сложно.

"Просыпаюсь, смотрю… и больно, больно", - признался артист.

Ему очень помогает жена Марина. Кроме занятий музыкой, Николай Носков много времени проводит с тремя внуками, рожденными дочкой Екатериной. Певец отметил, что внуки у него тоже музыкальные. А еще Носков признался, что является добрым дедушкой.

