Владимира Зеленского заподозрили в планировании атаки на Запорожскую АЭС. Соответствующие заявления украинского лидера видели в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как заявил представитель Кремля, вопросы в Москве возникли из-за слов Зеленского о планах не сдавать без боя Донбасс и ЗАЭС. Притом, что станция уже несколько лет находится под контролем России, напомнил Песков. Означает ли это, что киевский режим собирается с боями отбивать атомную электростанцию, - задался вопросом пресс-секретарь президента.

Глава киевского режима ранее в разговоре с журналистами отверг любые компромиссы по украинскому урегулированию. Он заявил, что Киев не отдаст россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Запорожская АЭС близ Энергодара практически с самого начала СВО находится под контролем российской стороны. ВС России обеспечивают безопасность станции и ее сотрудников, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, передает РИА Новости.