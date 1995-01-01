Злой гений "святых" 90-х: жизнь и смерть Бориса Березовского

В этом январе одной из самых загадочных и по-своему драматичных фигур нашей новейшей истории, Борису Березовскому, исполнилось бы 80. И жизнь его, и трагическая смерть, в которой тоже много загадок, сегодня воспринимаются как сюжет лихо закрученного боевика. Простой советский математик и мелкий спекулянт стал не просто самым влиятельным российским олигархом - одним из самых могущественных людей в стране. За ним всегда был шлейф скандалов и обвинений во всем, чем только возможно - от финансовых махинаций и шантажа до попыток захвата власти насильственным путем. Ну и, конечно, Борис Абрамович был королем виртуозных подковерных интриг.

7 июня 1994 года в центре Москвы на Новокузнецкой улице был взорван автомобиль представительского класса. Погиб водитель. Но выжил пассажир. Именно в этот день его имя стало широко известно в России - Борис Абрамович Березовский. А сам он из бизнесмена регионального масштаба быстро стал превращаться в фигуру, которая в последующие несколько лет фактически определяла экономику и политику огромной страны.

"Я знаком с очень многими людьми во власти и имею возможность с ними встречаться, имею возможность им высказывать свою точку зрения по поводу тех или иных людей, давать им характеристики", - эти слова Березовский скажет несколько позже.

А в день покушения он, против обыкновения, не заблокировал двери машины и сел на заднее сиденье - за водителем, чем спас себе жизнь. Что-то предчувствовал или просчитал? Примечательно, что главным в списке подозреваемых был лидер одной из крупнейших столичных ОПГ Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр. И именно его автомобиль взлетел на воздух на Тверской в сентябре того же года.

Главная черта характера Березовского, и это отмечают как те, кто его знал, так и психологи, двойственность во всем - в мыслях, в высказываниях, в действиях, в карьере. Успешно закончил факультет электроники и системотехники Московского лесотехнического института. При этом, как говорят, занятия посещал нечасто, зато исправно снабжал однокурсников, например, дефицитными джинсами. Второе образование будущий олигарх получил уже на мехмате МГУ, защитил кандидатскую диссертацию, докторскую. Впоследствии написал более 100 научных работ. Правда, авторство всех трудов у экспертов вызывает сомнение.

"Он был человек очень нужный. Он - как персонаж из знаменитого фильма "Прохиндиада или бег на месте". Он решал различные проблемы своих сотрудников, с кем он вместе работал, а они его за это включали в качестве соавтора в свои научные статьи. Набрав таким образом определенное количество статей, найдя человека, который мог оформить диссертацию, он стал вначале кандидатом, потом доктором, потом попал в Академию наук", - рассказал Александр Воробьев, директор Центра стратегической конъюнктуры.

Вряд ли из таких же соображений исходили Совмин СССР, Академия наук и ЦК ВЛКСМ, когда в 1978 году Березовский удостоился премии Ленинского комсомола в области науки и техники. А он сам уже мечтал о Нобелевской.

По свидетельству современников, Березовский всегда был настоящим мастером хитроумных комбинаций. Математик, он любил подолгу обсуждать в беседах применение в жизни математических законов. И, как настоящий теоретик, не создав ничего материального, умудрялся делать огромные деньги, используя свои знания, напористость, связи и ситуацию в стране - сначала в СССР, затем в России.

Еще в 70-е Березовский начал сотрудничать с "АвтоВАЗом". Официально - разрабатывал системы автоматизации проектирования. А заодно получил доступ к дефицитным в то время запчастям для "Жигулей". И как следствие - возможность знакомиться и оказывать услуги нужным людям.

Годы спустя Березовский вместе с другом и бизнес-партнером Бадри Патаркацишвили основал "ЛогоВАЗ". Компания якобы занималась торговлей реэкспортными машинами Волжского завода. Они даже не покидали Россию, но дорожали из-за инфляции. В итоге производитель получал фиксированную сумму, а ушлые предприниматели клали в карман сверхприбыли - до 300 процентов. К 94 году оборот "ЛогоВАЗа" достиг 250 миллионов долларов.

"За что бы он ни брался, что бы он ни продвигал, позволю себе такое грубое выражение - мошеннически. Он был мошенником с рождения. Все, что он сделал, все, чего он добился, это было сделано умно. И я бы даже сказал, талантливо. Но путем абсолютно неправильным. Все его аферы, все его дела очень дурно пахнут", - отметил Николай Долгополов, заместитель главного редактора "Российской газеты", политический обозреватель.

С ростом доходов росли и аппетиты. Новым проектом Березовского стал "Автомобильный всероссийский альянс". Идея народного автомобиля пришлась как нельзя кстати для небогатого населения страны. Люди понесли деньги в обмен на акции. Правительство предоставило компании налоговые льготы и освободило от таможенных пошлин. Кредитную линию выделил даже один из французских банков. А год спустя стало ясно, что денег на создание машины не хватит. Иностранные партнеры ушли. Акции обесценились. Эксперты считают, что проект изначально был финансовой пирамидой, прибыль от которой получили только ее основатели.

"Это не просто аферы, это способ зарабатывания денег и способ бытия. Бытие определяло его сознание. Он на всем делал деньги, потому что чем больше проектов, тем больше активности, тем больше шансов и возможностей. А шансы свои он использовал", - рассказал Александр Воробьев.

Так было и в случае с активами "Сибнефти". Березовский завладел ими, объединив в 95-м несколько нефтяных компаний. Выступавшего против слияния директора омского НПЗ за несколько дней до сделки нашли утонувшим. Досталось от предпринимателя и "Аэрофлоту". Авиакомпания долгие годы пыталась вернуть 123 миллиона долларов, которые Березовский и еще один его бизнес-партнер Николай Глушков похитили через фирму "Андава", базировавшуюся в Швейцарии. Всего же бизнес-империя Березовского в период расцвета насчитывала более 30 компаний с активами в миллиарды долларов. И места другим в этой империи не оставалось, тем более, что математический ум Березовского уже выстраивал новую схему.

В окружение своего тезки Бориса Ельцина Березовский проникал постепенно, но настойчиво. Познакомился с семьей. Издал на свои средства его книгу "Записки президента". Кульминацией стали выборы 96 года, на которых больной и имеющий крайне низкий рейтинг Ельцин противостоял Геннадию Зюганову. Понимая опасность прихода к власти коммунистов, Березовский собрал в Давосе самых крупных предпринимателей России и убедил их объединиться, чтобы помочь Ельцину выиграть выборы. Собрание олигархов, многие из которых до этого даже не пожимали друг другу руки, позднее назовут "Семибанкирщиной". А Березовский, как в смутное время, где правила "семибоярщина", по сути оказался еще одним победителем.

В 96 Березовский уже заместитель секретаря Совбеза России, в 98 - исполнительный секретарь СНГ. И на этих постах он столь же активен, напорист и действует исключительно в своих интересах. Идет контртеррористическая операция в Чечне. Березовский участвует в переговорах с лидерами сепаратистов. Часто бывает в республике, в том числе возвращает из плена заложников.

Вот только детали этих освобождений часто оставались неясными. По некоторым данным, это был обычный выкуп, а средства - миллионы долларов - напрямую шли чеченскими боевикам. Участвовал Березовский и в подготовке Хасавюртовских соглашений 96 года. Они приостановили войну, но многие российские боевые генералы расценили их как предательство, так как федеральные войска к тому моменту практически подавили сопротивление. Потом окончательно решать вопрос пришлось уже в ходе Второй Чеченской кампании.

"Чечня была нужна Березовскому в качестве политического рычага, с помощью которого он мог бы переключать скорости политической жизни России по собственному желанию и в нужное для себя время", - рассказал Анатолий Куликов - министр внутренних дел РФ в 1995-98 годах.

И он переключал. Яростно и решительно. А для создания правильного имиджа своих действий создал еще одну империю - медиа. В то время под контролем Березовского были телеканал ОРТ, газета "Коммерсант", журнал "Огонек". Всего более десятка электронных и печатных СМИ. И всеми олигарх умело манипулировал. В основном, через своих менеджеров, но иногда и сам.

Впрочем, могущество Березовского длилось недолго. В 99 Борис Ельцин ушел в отставку. А выборы 2000 года все расставили по своим местам. Главенствующим стал принцип равноудаленности бизнеса от власти. Тогда же некогда всемогущий "серый кардинал" уехал в Великобританию. Традиционное место жительства беглых олигархов Березовский выбрал еще и потому, что, по некоторым данным, давно и плотно сотрудничал с британскими спецслужбами.

Поселился в Лондоне под именем Платон Еленин и все последующие годы находился под уголовным преследованием со стороны России по обвинениям в хищениях средств "АвтоВАЗа" и "Аэрофлота", мошенничестве, отмывании денег, попытке насильственного захвата власти. И постепенно терял влияние даже среди оппозиции и деньги, закончив жизнь фактически банкротом.

Борис Березовский скончался 23 марта 2013 года в своем доме в Лондоне при невыясненных обстоятельствах. Главной версией было самоубийство. Однако год спустя британский коронер Питер Бедфорд вынес открытый вердикт, заявив, что предоставленных доказательств недостаточно для однозначного установления причины смерти.

"Я думаю, что он перестал быть интересным для наших британских партнеров, которые в таком случае обычно людей "теряют". Они свою задачу отыграли, британцы их благополучно "потеряли", - рассказал Александр Воробьев.

Как известно, история не знает сослагательного наклонения. Борис Березовский, безусловно, вписал в нее свою страницу. Интересную и крайне сложную. Но его время, к счастью, закончилось. И не в том смысле, что ушел конкретный человек. Просто страна стала другой. А Березовский до последнего дня писал покаянные письма.