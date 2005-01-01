Очки-авиаторы и повязка на глаз: на что готовы имиджмейкеры западных лидеров

Вторую неделю кряду имиджмейкеры французского президента фактически творят чудеса и рвут все чарты. Они смогли почти невозможное - переключить общественный местами сильно недобрый интерес к красному глазу Эммануэля Макрона, надежно спрятанному за солнечными очками, на эти самые очки. Нельзя сказать, что это сильно уменьшило поток, мягко скажем, иронических замечаний, по авиаторам прошелся даже президент Трамп, и неизвестно еще, что лучше - так или с повязкой на глазу, с которой красовался на публике канцлер Шольц. Но ведь смогли же! Тем более, что и такой антикриз - часть образа политика, который складывается далеко не только из его политических заявлений. Это и сама манера говорить, а также язык тела, одежда, и даже косметика, в том числе парфюм.

О чем там на Давосском форуме еще совсем недавно говорил французский президент, сейчас уже мало кто вспомнит. Гораздо важнее то, как Макрон при этом выглядел. Соцсети заполонили смешные ролики с комментариями - "в швейцарских Альпах глава пятой республики раздавал стиль". И, кажется, не намерен расставаться со своим новым амплуа, точнее, с очками, которые не снимает уже вторую неделю.

Сайт производителя очков рухнул под натиском желающих приобрести точно такую же модель. Их, кстати, всего выпускают по 200 штук в год. Акции компании, на этом фоне взлетели на 64%. Что там модники по всеми миру, очки Макрона взбудоражили фантазии аналитиков в общем-то солидных изданий.

Впрочем, гораздо интереснее, что скрывают эти зеркальные стёкла. Сам Макрон лопнувшие сосуды глаза назвал "небольшой проблемой". Не уточнив, однако, причины её возникновения. А вот британская Daily Mail со ссылкой на офтальмолога юлить не стала. Месье, судя по всему, вновь отхватил по лицу. Не уж-то от мадам?

Это, конечно, дела семейные, но куда показательнее то, как политтехнологи раскручивают новый, пусть и временный образ французского президента. Вот уже почти месяц Макрон – дерзкий и крутой. До этого был еще страдалец. Причем, для пущего драматизма - в чёрно-белой интерпретации. Парень из соседнего двора, роковой обольститель, ну и защитник всех униженных и оскорбленных.

И пока одни просто смотрят, другие еще и принюхиваются. В Елисейском дворце теперь парфюмерная "токсичная москулинность". Когда президента чуешь издалека.

Хотя бы не амбре "гнилых апельсинов" или "дурного запаха изо рта" - именно так парфюмеры описали шлейф одеколона, который по случаю своего триумфального возвращения в Белый дом еще год назад выпустил Дональд Трамп. Название - "Победа" и упаковка соответствующая. "Наслаждаться" пришлось президенту Сирии Ахмеду Шараа.

У самого Трампа супруга тоже единственная, третья по счёту, зато какая! Он по-прежнему предпочитает красные галстуки и черные пальто. А вот первая леди сильно изменилась. Яркая, дерзкая волевая. Американцы пытаются повторить тот самый знаменитый "славянский взгляд". Но это, по всей видимости, врождённая опция.

"Она в своих мемуарах пишет, что с ней всего работают около 20 человек. И не все они имеют отношение к визуалу. Кто-то из них отвечает за общение с прессой, кто-то за протокол, кто-то за сбор чемоданов. Сейчас примета времени, что у каждого есть своя область и на самом деле мне кажется, что имиджмейкеры, на данный момент они превращаются отчасти в специалистов по созданию личного бренда", - рассказала Ольга Голованова, автор проекта и Telegram-канала "Первые леди", доцент Финансового университета при правительстве России.

А ведь есть у кого учиться! В то время пока российские журналисты и аналитики робко пытались строить экономические прогнозы на основе знаменитых брошей главы Центрального банка, их американские коллеги на этом, что называется, "собаку съели". На протяжении десятилетий наблюдая за Медлен Олбрайт. Первой женщины, занявшей сначала кресло постпреда США при ООН, а затем и госсекретаря. Именно Олбрайт называют родоначальницей современного политического языка аксессуаров.

"Сначала это было что-то случайное, а потом это уже превратилось в некий сигнал. Конечно, политики любят посылать некие тайные сигналы. Во-первых, это возможность управлять мнением, когда ты должен что-то публично сказать, а тебя ограничивают рамки. Но при этом такие аксессуары на что-то намекать могут абсолютно на другое. И, конечно, еще это не плохой способ абсолютно для любого политика отвлечь внимание прессы, потому что она начнет обсуждать брошь, она начнет обсуждать шарфик, она начнет обсуждать цвет галстука", - рассказала Алёна Август, политконсультант.

Или жакета, как это было с Ангелой Меркель. "Последний мужчина Европы" ушел на пенсию, а вместе с ним, точнее с ней, кажется, и стиль в немецком политикуме. Хотя, если верить СМИ, Фридрих Мерц только лишь на одних парикмахеров тратит 12 тысяч евро в год. А услуги фотографов обходятся действующему главе немецкого МИДа в 19 тысяч. Ежемесячная зарплата гримеров его предшественницы фрау Бербок составляла 7 с половиной тысяч евро. И всё это из федерального бюджета – суммы приводит немецкий BILD. Но никто так и не превзошел успеха пусть мешковатых, одинаковых, но таких запоминающихся жакетов канцлерин.

"Когда я готовилась к своей первой инаугурации в 2005 году, мне посоветовали надеть "что-то порядочное". В те времена я предпочитала носить свитеры с юбками. А этот стиль обычно ассоциируется скорее с "Зёлеными", а не с Христианско-Демократическим союзом. Я просто сходила в магазин и купила себе брючный костюм с пуговицами золотого цвета. Признаюсь, тогда ощущения были не очень комфортные", - рассказала Меркель.

Как, по всей видимости, и в платье с глубоким декольте, на открытии новой оперы в Осло. Многие тогда задались вопросом…а что это было.

"Все живые люди, все могут ошибаться и подловить могут кого угодно на чём угодно. Действительно, с визуалом легче работать с женщинами. И, может быть, даже где-то и интереснее, и креативнее получается. А мужчины, они в принципе консервативны", - отметила Ольга Голованова.

Но даже это можно обратить в свою пользу. От Черчилля, которому, будучи прикованным к инвалидному креслу, удавалось оставаться настоящим британским джентльменом. До одного из самых любимых американских президентов – воплощения стиля – Джона Кеннеди.

Эксперты уверяют, что именно одежда в совокупности с легким макияжем и демонстрацией спортивной фигуры в 1960 помогли молодому 43-летнему демократу выиграть президентскую гонку. Публика любит ярких политиков и яркие жесты.

"Мы видим, как работает стиль. Не хочу называть фамилию Зеленского, но, видимо, придется. Всячески пытается подчеркнуть, в какой сложной ситуации находится его страна. Поэтому изображая человека, близкого к военным действиям, то в футболках появится, то в чём-то защитного цвета. Но понятно, что таким образом через картинку пытается воздействовать на мнение", - пояснила Алёна Август.

Но там, где Зеленский учился, Тимошенко преподавала. Глава киевского режима еще, что называется, пешком под стол ходил, а Юлия Володимировна уже всем доказывала – у неё всё настоящее.

Тимошенко теперь навечно - женщина с косой. А бывший канадский премьер Трюдо - мастер подбора носков. Впрочем, есть и новые герои. Стильный мэр Тбилиси – бывший футболист Каха Каладзе. И звезда соцсетей - премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вот уж совсем никто не ожидал.

"Скучно, хотелось бы верить, не будет. Но скука будет не в том, что мы будем обсуждать только пиджаки, туфли и галстуки, или, скажем, декольте будущих политических лидеров. А то, что мы будем обсуждать и содержание, и суть, которую имидж будет только подкреплять", - отметила Алёна Август.

Яркий пример – глава нашего МИДа. В Анкоридж на встречу с американской делегацией Сергей Лавров прибыл в свитере российского производства с надписью СССР.

Как гордится своим происхождение и премьер-министр Индии, предпочитая одежду в национальном стиле. Причем, один из костюмов Нарендры Моди в 2016 году был продан на аукционе за рекордные 643 тысячи долларов. Все деньги политик пожертвовал на благотворительность. И это куда важнее притягательного аромата, стильных очков, ярких носков или хорошо скроенного пиджака. Имиджмейкеры, конечно, творят чудеса, а по одёжке встречают. Но даже идеально подобранный образ не гарантирует дальнейшего успеха. Провожают всегда по уму.