Родной человек жестко поставил на место Марию Аронову

Мария Аронова считается одной из самых востребованных и успешных отечественных актрис. Ее рабочий график расписан на месяцы вперед. Она не только снимается в фильмах, но и играет на театральных подмостках. У артистки множество поклонников.

Однако для самой актрисы на первом месте всегда была семья. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мария Аронова вспомнила, какой урок когда-то давно преподала ей родная мать. По словам актрисы, она его запомнила на всю жизнь.

Это случилось, когда у Марии Ароновой был еще совсем маленький ребенок. Пока она трудилась, с ним сидела ее мама. И вот однажды Аронова вернулась домой, вдохновленная похвалой, которую заработала на репетиции. Счастливая Мария буквально парила на крыльях, но едва переступив порог, была жестко поставлена на место родным человеком.

Мать попросила Марию постирать подгузники, потому что чистых почти не осталось. Белье было замочено в тазике. "Я молча прошла на кухню и встала там, прикрыв глаза и прижав пальцы ко лбу. "Маша, ты меня слышишь?" — "Подожди, мама! Мне сейчас не до подгузников. Надо кое-что обдумать, решить, каким будет рисунок роли". Мама молча вышла, взяла в ванной таз, вернулась на кухню и вывалила его содержимое мне под ноги. Отшвырнула алюминиевую посудину в сторону — она с грохотом откатилась в угол кухни — и удалилась в комнату, где спал внук. Всю мою богемность как рукой сняло. Или смыло — не слишком приятно пахнущей водой", - рассказала Мария Аронова.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>