Воспитатели детсада в Екатеринбурге забыли девочку на морозе

Жители Екатеринбурга днем 30 января обнаружили девочку в одном из дворов по улице Академика Сахарова. Выяснилось, что это воспитанница частного детского сада, которую забыли на улице.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, ребенок без надлежащего присмотра был оставлен на улице сотрудниками образовательной организации. Девочку обнаружила и доставила в детсад местная жительница, передает РИА Новости.

В управлении сообщили, что возбуждено уголовное дело. Статья - о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ранее сообщалось, что в этом же районе Екатеринбурга трехлетний мальчик самостоятельно оделся и ушел из частного детского сада во время "тихого часа".