В Кремле сочли домашку в школе бессмысленной из-за ИИ

Школьные домашние задания в нынешнем виде практически утратили смысл из-за активного распространения технологий искусственного интеллекта (ИИ). На это указал в пятницу, 30 января, заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин

По словам представителя Кремля, "искусственный интеллект, который стремительно ворвался в жизнь, уже преобразовал то, как учатся наши дети". Орешкин пояснил, что через приложения с искусственным интеллектом дети решают домашние задания: "Любую задачку можно сфотографировать телефоном и буквально за несколько секунд получить полностью расписанный ответ, который достаточно переписать в тетрадку и сдать".

С другой стороны, ИИ обладает и положительными чертами для системы образования. Речь идет про "возможности создания индивидуальной карьеры развития для ребенка, понимания его особенностей, создания пошагового плана того, как каждому конкретному ребенку реализовать свой потенциал, развиваться активнее", отметил замглавы администрации президента.

Орешкин подчеркнул, что если удастся правильно внедрить искусственный интеллект, он будет помогать учителям и учащимся, а не мешать их обучению.

За несколько дней до этого о домашке высказалась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Как сообщает ТАСС, она призвала пересмотреть систему, в том числе с учетом с учетом новых технологий, сделав домашние задания более творческими, чтобы заинтересовать школьников.

Ранее группа депутатов Государственной думы попросила Минпросвещения провести эксперимент по отмене в российских школах домашних заданий в нынешнем виде с заменой на творческие форматы. Свою инициативу парламентарии объяснили тем, что дети стали активно пользоваться возможностями нейросетей — это не формирует глубоких знаний, навыков критического мышления и творческих способностей.

Тем временем Минпросвещения подготовило поправки, запрещающие распространять в интернете готовые решения домашних заданий из школьных учебников и решения заданий всероссийской олимпиады школьников. В ведомстве отмечали, что такие ГДЗ снижают мотивацию учащихся самостоятельно изучать материал, из-за чего качество знаний и навыков школьников ухудшается.