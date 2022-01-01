Карл III выдвинул Кейт Миддлтон жесткий ультиматум: "Всем пора повзрослеть!"

Король Карл III устал от вражды сыновей, но сам исправить ситуацию не может. Чтобы донести свою позицию до Уильяма, он решил действовать через Кейт Миддлтон. Монарх приказал принцессе взять на себя ведущую роль в урегулировании самого разрушительного раскола в королевской семье, несмотря на предупреждения источников, что такой шаг может вызвать хаос в браке Уэльских.

Как стало известно RadarOnline, Карл III считает Кейт своей "единственной надеждой" на то, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Давление на Уильяма отец решил усилить на фоне обсуждений визита герцога и герцогини Сассекских в Великобританию этим летом.

"С точки зрения Карла III, этот спор затянулся до абсурда. Он сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, неся при этом бремя короны, и продолжающаяся междоусобица его глубоко раздражает. На фоне всего остального это кажется мелочным и изматывающим — по его словам, “всем пора повзрослеть!”" — сообщил инсайдер из дворца.

Как утверждает источник, Карл III решительно настроен увидеть своих внуков — принца Арчи и принцессу Лилибет. Ради них он будет продвигать план примирения независимо от желаний Уильяма.

"Король не закрывает глаза на ошибки Гарри и Меган и не оправдывает их. Но он дошел до ручки, и считает злость и обиды пустой тратой того небольшого времени, которое у него еще осталось. С точки зрения Карла III, сейчас важнее прощение, и он хочет вернуть младшего сына в семью", — отмечает информатор.

Поскольку Уильям отказывается идти на контакт с Гарри, Карл обратился к Кейт. "Король пришел к выводу, что Кэтрин — последний жизнеспособный мост между двумя сторонами. Он ясно дал понять, что рассчитывает на нее в вопросе визита Сассекских", — отметил один из сотрудников дворца.

Эту информацию подтвердил и человек из окружения Миддлтон. По его словам, Карл III прекрасно осознает, Кейт лучше, чем кто бы то ни было, умеет ставить долг выше личных эмоций. Мол, даже зная, что ее ждут скандалы с мужем, она не ослушается короля.

Напомним, что Уильям и Гарри не общались с похорон королевы Елизаветы II в 2022 году, несмотря на то что оба присутствовали на похоронах своего дяди, лорда Роберта Феллоуза, в 2024-м.

Недавний визит Гарри в Великобританию в связи с его делом в Высоком суде по обвинениям во вмешательстве СМИ в его личную жизнь совпал с поездкой Уильяма и Кейт в Шотландию — совпадение, которое некоторые сочли намеренным.

