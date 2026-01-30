Состояние украинской армии на некоторых участках фронта, в том числе в окрестностях города Гуляйполе в Запорожской области, критическое. ВСУ не хватает солдат, чтобы атаковать и контратаковать на фронте, боеготовность некоторых бригад не превышает 10%, анализирует обстановку газета New York Times.

Как сообщает издание со ссылкой на украинских военных, людей постоянно не хватает. В батальоне должно быть около 500 военных. В реальности - повезет, если наберется 100 человек, из которых боеспособны только 50, поделился с журналистами офицер 260-й бригады теробороны ВСУ.

Украинские власти столкнулись с нехваткой личного состава в ВСУ. При этом насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации приводят к скандалам и вызывают протесты.