Россия нарастила выпуск "Цирконов"

Разработчик гиперзвуковой ракеты "Циркон" нарастил выпуск изделий в 2025 году. Об этом сообщил гендиректор-генконструктор Реутовского научно-производственного объединения машиностроения Александр Леонов.

Как заявил Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике, объемы работ были в прошлом году больше, чем годом ранее. Предприятие выполнило свои задачи по всем основным показателям, в том числе по показателям прибыли, передает РИА Новости.

Специалисты Реутовского НПО машиностроения поддерживают эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ. Предприятие также производит противокорабельные ракеты "Оникс" и береговые ракетные комплексы "Бастион".