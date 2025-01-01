Французским властям придется освободить нефтяной танкер Grinch, который следовал из России, поскольку таково требование закона. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Как пишут украинские СМИ, Макрон созвонился с Зеленским и признался, что, вопреки всем призывам Киева усиливать давление на Россию, придется отпустить Grinch – его задержали под предлогом принадлежности к "теневому флоту".

Несмотря на это, глава киевского режима поблагодарил французского лидера, а тот пообещал скорректировать законодательство для удобства борьбы с "теневым флотом" и обходом санкций.

Ранее во французской морской префектуре зоны Средиземного моря подтвердили, что Grinch после задержания в нейтральных водах прошел досмотр, у членов экипажа проверили документы, а затем танкер был отправлен на стоянку. В Париже утверждали, что судно следовало с грузом нефти из российского Мурманска под чужим флагом.

28 января капитан танкера Grinch, 58-летний гражданин Индии, был освобожден из-под стражи, но судно оставалось заблокированным в порту Марселя под предлогом принадлежности к российскому "теневому флоту".

В 2025 году Макрон выступил с призывом задерживать перевозящие нефть танкеры так называемого теневого флота — желательно на недели, чтобы нарушить график поставок и разрушить "бизнес-модель России". На Западе полагали, что таким способом удастся лишить российскую экономику доходов, которые используются для финансирования специальной военной операции.