"Ложное солнце" может взойти над Москвой из-за аномальных морозов

Аномальные морозы в столичном регионе могут привести к появлению оптического явления "ложное солнце" — когда в небе появляются несколько светил вместо одного. Об этом рассказала в пятницу, 30 января, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По данным Гидрометцентра России, мороз в последнюю ночь января может окрепнуть в Московском регионе до 24 градусов. В связи с этим в столице и по области введен предпоследний, "оранжевый", режим погодной опасности.

Как пояснила Татьяна Позднякова в интервью АГН "Москва", "ложное солнце" случается, когда над регионом господствует очень холодный воздух, а в атмосфере царит высокая влажность. Образуются мелкие кристаллики льда, через которые преломляется солнечный свет.

В результате на восходе или закате на небосклоне могут появляться двойные или тройные изображения солнца. Эксперт уточнила, что это может произойти не в самой Москве, а в Подмосковье или близлежащих районах, где будет находиться пик холода.

Ранее сообщалось, что на Сахалине сильные морозы привели к необычному оптическому явлению: свет преломился в кристалликах льда, и на небе появились два светила.

На фоне морозов на Урале также наблюдали редкое оптическое явление — световые столбы. Как объясняют ученые, эти вертикальные полосы являются отражением городского света от множества ледяных кристаллов, парящих в морозном воздухе.