Анастасия Костенко назвала сумму, необходимую ей для комфорта: лучше бы молчала

Анастасия Костенко счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым. Модель стала третьей женой футболиста. К ростовской красавице спортсмен ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что красавицу-модель спортсмен встретил в ресторане и сразу влюбился. Костенко за девять лет отношений родила Тарасову четверых детей.

На днях Анастасия приняла участие в блиц-интервью, где честно ответила на вопросы о семейном бюджете. Один ответ Костенко возмутил пользователей Сети. Когда у модели спросили, какая сумма ей необходима для "психологического комфорта", Костенко не стала скромничать. Анастасия честно сказала, что семью с четырьмя детьми прокормить трудно.

По словам жены Тарасова, на жизнь ей требуется минимум полтора миллиона рублей в месяц. Эти деньги она тратит на частные детские сады и школы, кружки и секции. Также внушительная сумма уходит на рестораны и доставку еды.

Пользователи Сети шокированы таким ответом. Многие согласились с тем, что на большую семью требуются деньги, но то, что сотни тысяч Костенко тратит на рестораны, народ возмутило.

"Пенсионеры проживают на 19 тысяч. Печалька"; "Лучше бы она молчала"; "Сколько простите???"; "По ресторанам меньше надо ходить"; "Такие заоблачные суммы..." — отреагировали россияне на слова жены Тарасова.

