Нынешние украинские власти в своем стремлении к запретам и ограничениям рискуют "дойти до отмены самих себя полностью". Об этом предупредила в пятницу, 30 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница высказалась об угрозе увольнения, нависшей над солистами балета Национальной оперы Украины — их могут выгнать из театра за гастроли по странам Европы с балетом Петра Чайковского "Лебединое озеро". Украинское Министерство культуры обвинило Наталью Мацак и Сергея Кривоконя в том, что они "распространяли культурный продукт страны-агрессора".

Комментируя эту ситуацию, Захарова заявила, что "вот в этом позоре они (представители киевского режима) должны идти до конца". В связи с этим представитель МИД России поинтересовалась: "А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?" (цитаты по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что власти Украины решили запретить декабристов, объявив их символом "российского империализма". Институт национальной памяти Украины составил перечень лиц и событий, подлежащие "устранению из публичного пространства". В перечне также значатся Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Нахимов, Суворов.

Вслед за этим русскоязычные надписи демонтировали со стен скульптурной галереи национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Украинский Минкульт заявил, что музей "постепенно отказывается от советских интерпретаций и предлагает украинский, критический взгляд", подавая материал "с учетом современного контекста и реалий Украины".

Однако попытки "отменить" культуру России терпит крах: российские артисты возвращаются на самые известные мировые подмостки. Этому не помешал призыв Минкульта Украины не приглашать российских артистов, как и проверка Еврокомиссии на предмет того, чтобы средства ЕС не использовались для оплаты таких концертов.