В России задумали ограничить внесение наличных через банкоматы

Министерство финансов России предлагает обязать банки отказывать физическим лицам во внесении наличных на счет (вклад) через банкоматы или другие технические устройства на сумму, превышающую 1 миллион рублей в месяц. Об этом рассказал в пятницу, 30 января, информированный источник.

По словам собеседника "Интерфакса", это предложение прозвучало в рамках плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики. Поскольку действующие нормы не ограничивают внесение наличных через банкоматы, в безналичный оборот могут вводиться деньги неустановленного происхождения.

Пока никаких решений на этот счет не принималось. Источник утверждает, что в середине января предложение Минфина направили на согласование в Банк России и Росфинмониторинг.

Ранее сообщалось, что Центробанк совместно с участниками рынка планирует предоставить россиянам возможность пополнения счета наличными деньгами через банкомат любого банка по Системе быстрых платежей (СБП). Регулятор подчеркивал, что Системой быстрых платежей пользуются почти 100 миллионов россиян — почти все экономически активное население России.

Между тем Банк России запланировал ввести в 2027 году форму отчетности банков об операциях по выдаче наличных без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов. Речь идет о случаях мошенничества — операциях, совершенных с согласия клиента, полученного обманным путем или в результате злоупотребления доверием.