Женя Медведева тайно вышла замуж: просто расписались в МФЦ

Евгения Медведева сообщила, что выходит замуж за своего возлюбленного, танцора Ильдара Гайнутдинова в декабре прошлого года. Дату свадьбы влюбленные не называли.

Сейчас Женя на своей странице в соцсети показывает, что вовсю готовится к грандиозному событию. Медведева даже опубликовала фотографию из свадебного салона, продемонстрировав, что примеряет подвенечное платье.

Однако недавно в эфир вышло шоу "Ледниковый период". Женя и Ильдар сидели в жюри. Внимательные поклонники фигуристки заметили, что на безымянных пальцах у обоих сверкали обручальные кольца. По данным "Экспресс газеты", Медведева и Гайнутдинов уже муж и жена. Для влюбленных было важно, как можно быстрее получить штампы в паспорта. Якобы это связано с религиозностью Ильдара, который не скрывает, что каждую неделю ходит в храм и соблюдает посты.

"Может, еще и в этом дело? Ведь по православным канонам до свадьбы ни-ни. А на подготовку торжества уйдет несколько месяцев — наверняка ведь невеста хочет, чтобы оно было летом и на природе. Так вот чтобы не тянуть столько до первой брачной ночи, сбегали быстренько в МФЦ и расписались", — уверяет газета.

Напомним, что Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов познакомилась на съемках телепроекта "Звездные танцы". Поначалу они репетировали по два-три часа, а потом разъезжались. Однако затем стали заниматься дольше, задерживаться, и им это нравилось. А когда телепроект подошел к концу, оба поняли, что им не хватает друг друга.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>