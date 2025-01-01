Писатель Ян Шенкман* признан иностранным агентом

Министерство юстиции России издало в пятницу, 30 января, распоряжение о внесении в реестр иностранных агентов двух физических лиц и четырех проектов.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, иностранными агентами признали биохимика Александра Гольдфарба*, а также писателя и журналиста Яна Шенкмана*. Им вменяют распространение фейков о решениях органов российской власти. При этом Гольдфарб* еще и отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией.

Также иноагентами признаны интернет-проект "Швейцария для всех"*, медиапроект "Новая вкладка"*, проект "Дозор в Волгограде"*, проект "MISRA"/"МИСРА ТВ"*. Они распространяют сообщения и материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также выступают против специальной военной операции на Украине.

Наряду с этим Минюст исключил из реестра иноагентов общественную организацию "Информационно-методический центр "Анна" в связи с ее ликвидацией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение законодательства об иностранных агентах должно быть взвешенным. Глава государства подчеркивал, что "никто с ума сходить не должен" и "не нужно мечом размахивать налево и направо". Путин призвал действовать "очень взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений".

Между тем кабмин привел в соответствие с федеральным законом о деятельности иностранных агентов и с законом "Об образовании" правила просветительской деятельности. Иноагентам еще в 2025 году запретили участие в просветительской и образовательной деятельности. При получении соответствующего статуса ранее выданные лицензии аннулируются.

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр