Выяснилось, почему США затормозили энергопомощь Украине

Американские власти до сих пор не передали Украине обещанные 250 миллионов долларов на восстановление энергетической системы. Об этом рассказали в пятницу, 30 января, осведомленные источники.

По словам собеседников Reuters, Соединенные Штаты обещали киевскому режиму средства для финансирования закупок сжиженного природного газа и восстановления поврежденной инфраструктуры.

Проблема с передачей денег возникла из-за решения президента США Дональда Трампа свернуть деятельность Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID). Часть средств, выделяемая по линии этой структуры, оказалась в "подвешенном состоянии" из-за "бюрократической неразберихи".

Киев боится вынести этот вопрос на публику, так как не хочет разозлить Вашингтон. Официально посольство Украины в США отделывается заявлениями о ежедневной совместной работе над укреплением устойчивости энергосистемы Украины.

Между тем директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предложила сидящим без тепла и света украинцам "верить в себя, как в льва", а также рычать по утрам.

Тем временем на Украине массово закрываются супермаркеты. Магазины не могут продолжать работу из-за отсутствия энергоснабжения. С вынужденными закрытиями торговых точек, в частности, сталкиваются жители Киева и Киевской области.