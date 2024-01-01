Раскрыты вопиющие детали в деле Долинной

Лариса Долина из-за мошенников лишилась квартиры. Певица продала жилье, думая, что участвует в операции по поимке преступников. Деньги от продажи артистка отдала злоумышленникам. Осознав, что произошло, Лариса Александровна отказалась покидать свое жилье.

В итоге исполнительница хита "Погода в доме" все же съехала из квартиры. А расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается. Выяснились новые детали. По данным ТАСС, один из злоумышленников — Дмитрий Леонтьев — занимался аферой прямо из тюрьмы.

Преступник находился в колонии, когда звонил Долиной. У него имеется несколько судимостей. До заключения он проживал в Йошкар-Оле. Леонтьев отвечал за связь с певицей и банковские операции. Из тюрьмы он вышел летом 2024 года, оформил на себя банковскую карту, на которую Лариса Александровна переводила деньги.

Вину по делу о хищении денег у народной артистки России Леонтьев отрицает. Мужчина заявил, что оформил карту по просьбе другого фигуранта — Артура Каменецкого. Однако для чего та нужна была, не уточнял.

