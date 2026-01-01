Лукашенко назвал лопату главным секретом красоты

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал женщинам, как им всегда оставаться молодыми и красивыми. Рекомендация политика для многих оказалась неожиданной.

Как сообщает РБК, Лукашенко заявил, что "самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег", потому что тогда женщины останутся "желанными для нас, мужиков".

Свой совет президент Беларуси дал после того, как объявил 2026 год Годом белорусской женщины. Лукашенко отметил, что "надо для женщин делать ну не каждый день, но хотя бы в неделю, в месяц значимое мероприятие", чтобы этот год запомнился представительницам прекрасного пола.

При этом белорусский лидер призвал не оглядываться на мужчин, которые "пристроятся", а "сделать максимум для наших женщин". Александр Лукашенко напомнил, что женщины — это "действительно основа нашей жизни" (цитата по БелТА).

Секретами иногда делятся и другие политические лидеры. Президент России Владимир Путин раскрыл секрет успеха, рассказав, что главными его элементами для любого человека являются любовь к своей семье, любовь к Родине и любимое дело.

Президент США Дональд Трамп поделился успехом своего здоровья, которое он сам считает превосходным. Американский политик уверял, что молоко улучшает умственные способности, а потому он часто и много употребляет этот напиток.