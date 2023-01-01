Британская делегация во главе с премьер-министром Киром Стармером сделала особый заказ в ресторане во время поездки в Китай.

Как пишет газета Telegraph, британцы сразу по прибытии отправились в ресторан Yi Zuo Yi Wang, известный приготовлением галлюциногенных грибов. Поскольку делегация из Лондона насчитывала 140 человек, для них забронировали все заведение. В меню гостей по их желанию вошли и знаменитые грибы, которые при неправильном приготовлении могут вызвать галлюцинации.

Издание уточняет, что это заведение Киру Стармеру порекомендовал посол Великобритании в Пекине Питер Уилсон.

В 2025 году громким скандалом обернулись кадры с лидерами Франции, ФРГ и Великобритании во время их поездки в Киев. Когда журналисты, сопровождавшие политиков, включили камеры, со стола тут же исчезло что-то похожее на небольшой полиэтиленовый сверток. Елисейский дворец поспешил заверить, что это была смятая салфетка, но многие заподозрили, что это был наркотик.

В дурных наклонностях сознался Дмитрий Кулеба, занимавший должность министра иностранных дел Украины. Глава украинской дипломатии рассказал в 2023 году тогдашнему государственному секретарю США Энтони Блинкену, что спасало его от похмелья в студенчестве.