Кристина Асмус вынесла на публику семейный скандал: одни обиды и претензии

Кристина Асмус не может отпустить детские обиды. Актриса в очередной раз вынесла семейный скандал на всеобщее обозрение, больно уколов маму в важный день.

Звезда сериала "Интерны" опубликовала на своей странице в соцсети архивное фото с мамой, поздравив ее с днем рождения. Вот только вместо теплых слов актриса вывалила очередную порцию претензий. Кристина дала понять, что все еще обижена на Раду Викторовну и пока не может наладить с ней отношения.

"Когда-нибудь я перестану тебе доказывать. И надеюсь, обнимемся на полную. С днем рождения, мам", — написала Асмус вместо теплых слов.

Актриса и раньше жаловалась на родителей. Кристина в одном из интервью призналась, что уже несколько лет не общается с мамой и папой, а ее дочь не видится с бабушкой и дедушкой. Минувшей осенью Асмус обратилась со страниц своего блога к отцу, также поздравив его с днем рождения. Сообщение артистки было пропитано горечью и обидами.

Напомним, Кристина Асмус выросла в многодетной семье. У актрисы есть три сестры — две старшие и одна младшая. Когда Кристина решила уйти из легкой атлетики и связать жизнь с театром, близкие ее не поддержали. Это и стало главной причиной разрыва их отношений. Близка Асмус только с младшей сестрой.