Восстановил связь с командованием: подвиг Николая Конончука

Гвардии младший сержант Александр Васильев в составе расчёта РСЗО наносил поражение пехоте и технике боевиков, когда заметил приближение вражеского дрона. Из штатного оружия Александр сбил коптер, который сдетонировал от удара о землю, не причинив вреда нашим военнослужащим.

Гвардии старший матрос Николай Конончук, рискуя собой, под обстрелом противника восстановил связь наступающих штурмовых отрядов с командованием, а также выявил и передал артиллеристам координаты огневых точек ВСУ. Позиции врага были уничтожены.