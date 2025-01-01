Непродолжительное энергетическое перемирие между Россией и Украиной было "джентльменским соглашением" между переговорщиками. Такое заявление сделал в пятницу, 30 января, некий советник Офиса украинского лидера, пожелавший сохранить анонимность.

По утверждению собеседника The New York Times, после ударов российской армии по Одессе российские переговорщики якобы "принесли частные извинения". Тогда в украинском энергохолдинге ДТЭК утверждали, что разрушения колоссальные, поэтому часть потребителей в Одесской области и областной столице остались без света.

То, что соглашение об энергетическом перемирии начало действовать не сразу, объяснили отсутствием приказа для всех подразделений армии прекратить огонь, уверяет источник в Киеве. Однако российская сторона ничего подобного не подтверждала.

Днем ранее сообщалось, что власти Украины узнали о временном прекращении обмена ударами по энергетическим объектам только из заявлений президента США Дональда Трампа. При этом отмечалось, что Киев не получал никаких сигналов от Москвы.

Утром 30 января предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не давала конкретных обязательств по поводу отказа от ударов по энергообъектам. Вместе с тем он заверил в готовности соблюдать такой режим по принципу взаимности: "Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике".

Однако посол МИД России по особым поручения Родион Мирошник, которого цитирует ТАСС, напомнил, что весной 2025 года киевский режим проигнорировал инициированный Россией мораторий по ударам по энергетическим объектам. Более того, украинские националисты попытались атаковать российские атомные электростанции, что грозило обернуться радиационной катастрофой.