Российские войска расширяют зону контроля на западном берегу реки Гайчур в Запорожье и приближаются к восточным окраинам областного центра. Под натиском подразделений сразу двух группировок противник бросает один оборонительный рубеж за другим.

В районе Гуляйполя наши штурмовые отряды перемалывают нацбатальоны ВСУ. Бывшие зэки - теперь элита украинских формирований. Кто не захотел остаться в тюрьме или колонии, вошёл в состав нацбатальона "Скала". Их готовили инструкторы из Литвы. Но забыли предупредить, что "Скала" - самое неудачливое подразделение ВСУ. Только под Гуляйполем – сотни убитых.

Общие потери ВСУ в Запорожье за неделю - почти 2 400 человек. Только за последние два дня освобождены от националистов села Новояковлевка и Терноватое, взято под контроль Речное. Всё это - тактически важные узлы и укрепрайоны. Один из них, расположенный на территории железнодорожной станции и Гайчурской промзоне, противник бросил минувшим вечером.

В Харьковской области российские войска прорвались в село Кутьковка. Уже нет сомнений, что его освободят в ближайшие дни. Огневой перевес, как на земле, так и в воздухе полностью на стороне группировки "Север". Освобождение Кутьковки позволит расширить плацдарм для дальнейшего наступления, как минимум, на 12 километров.