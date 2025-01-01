Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ, расширяющий список заболеваний, при которых ограниченно годные к военной службе граждане не могут заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время.

Как сообщает РИА Новости, перечень заболеваний вырос до 35 наименований с прежних 26. В частности, препятствием для заключения контракта является наличие любого сахарного диабета, а не только первого типа, как прежде.

Не заключат контракт с теми, у кого выявлены болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций.

Последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей также являются основанием для отказа в заключении контракта.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что задачи комплектования российской армии за 2025 год выполнены: контракты на прохождение службы заключили 422 704 человека, 32 тысячи человек пошли служить добровольцами.

Тем временем в США отмечают, что состояние украинской армии на некоторых участках фронта, в том числе в окрестностях города Гуляйполе в Запорожской области, критическое. ВСУ не хватает солдат, чтобы атаковать и контратаковать на фронте, боеготовность некоторых бригад не превышает 10%.