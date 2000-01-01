Что стало с могилой умершей от рака 25 лет назад жены Виторгана

Алла Балтер умерла 14 июля 2000 года. Актрисе было 60 лет. Долгое время она сражалась с тяжелым заболеванием, но рак оказался сильнее.

Никто и подумать не мог, что последние годы жизни эту никогда не унывающую женщину терзали страшные боли. Рак позвоночника жена Эммануила Виторгана и мама Максима Виторгана от коллег по Театру им. Маяковского старалась скрывать. Планировала операции на время отпуска, чтобы успеть восстановиться к началу театрального сезона.

Последний раз она вышла на сцену в марте 2000 года. Накануне актриса вывихнула ногу, но все же смогла геройски отыграть спектакль. А через несколько дней легла в больницу, из которой уже не вышла.

"В течение трех лет мы боролись с этой болезнью. Она отступала, но каждый раз возвращалась. Я уходил в ванную комнату в клинике, где Аллочка лежала, и бился головой о стену от беспомощности…" — рассказывал вдовец Эммануил Гедеонович.

Балтер умерла на руках у мужа. По злой иронии судьбы в той же больнице, где в 90-х от рака легкого лечился сам Виторган. Алла Давидовна вырвала супруга из лап смерти, а сама спастись не смогла. Она считала, что ее болезнь — это расплата за то, что в свое время она увела Виторгана от первой жены и дочки.

Похоронили Аллу Балтер на Ваганьковском кладбище. Через время на могиле установили скромный памятник — одинокую колонну, на которой высечено имя актрисы и эпитафия "Мы с тобой". Уже позже на могиле появился огромный черно-белый портрет Балтер.

