Минфин напомнил про изменения в программе "Семейная ипотека"

С 1 февраля в России вступят в силу изменения в процедуре оформления займа по программе "Семейная ипотека". Об этом напомнили в пятницу, 30 января, в Министерстве финансов.

Как пояснило ведомство, по новым правилам супруги должны обязательно выступать созаемщиками по кредитному договору. При этом у них сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе. Исключение сделали для военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе.

Отныне по программе "Семейная ипотека" кредитный договор будет заключаться "в привязке" к детям, чтобы реализовать принцип "Один льготный кредит на семью". Минфин пояснил на своем официальном сайте, что это позволит предотвратить злоупотребления, сделает систему поддержки граждан более адресной и поможет поддержать семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.

С этим не согласился лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. По его мнению, правило "одна семья — одна льготная ипотека" приведет к тому, что "часть семей не смогут взять льготный кредит повторно, их выталкивают в рынок", где действуют "бешеные ставки". Как заявил Миронов "Газете.ру", Минфин "хочет сэкономить на поддержке семей, которые уже ждут не дождутся, когда вместо бесконечных ужесточений им наши финансисты хоть что-то смягчат".

Аналитик Михаил Хорьков, комментируя предстоящие изменения в интервью URA.ru, предупредил, что если муж и жена должны будут стать созаемщиками по семейной ипотеке, плохая кредитная история одного из супругов вообще оставит семью без льготного кредита.

Эксперт также отметил, что будет ряд мелких изменений, которые не ставят барьеры при выдаче семейной ипотеки, но усложняют ее получение. Сохраняется и фактор неопределенности: в дальнейшем ставка по семейной ипотеке может измениться, стать дифференцированной в зависимости от количества детей в семье. Однако "случится ли это изменение и когда — пока никто не знает".