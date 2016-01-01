Появились детали о 20-м пакете санкций ЕС против России

Очередной санкционный пакет Евросоюза может затронуть ряд российских банков и нефтяных компаний, финансовых организаций в других странах. Об этом рассказали в пятницу, 30 января, информированные источники.

По словам собеседников Bloomberg, речь идет об организациях, которые якобы помогают обходить санкции Европейского союза, в том числе в сфере криптовалютных услуг.

Наряду с этим рассматриваются "свежие торговые ограничения". Они, как уточняют источники, затрагивают компании и товары, необходимые России для производства вооружения, а также ограничение импорта ряда российских металлов.

При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер подтвердила, что ЕС изучает возможность введения полного запрета на поездки в страны сообщества всем российским военным, которые участвовали в военной операции на Украине. По данным Politico, указанная инициатива исходила от Эстонии.

Ранее Евросоюз в очередной раз расширил списки антироссийских рестрикций. На этот раз под действие ограничительных мер попал гражданин США — бывший морпех американской армии Джон Марк Дуган, который в 2016 году попросил политическое убежище в России.

В ноябре 2025 года глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что члены интеграционного объединения пытаются изменить подход к антироссийским санкциям. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вопрос в том, "можем ли мы действовать более эффективно, продвигаясь шаг за шагом, не ожидая каждый раз крупных санкционных пакетов, а, например, сосредотачиваясь на "теневом флоте".