Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана

Президент России Владимир Путин провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом рассказал вечером пятницы, 30 января, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера, Владимир Путин принял в Кремле иранского политика, который находится в нашей стране с визитом, сообщает официальный сайт Кремля. Детали этой встречи не раскрываются.

Журналист Александр Юнашев сообщил в своем Telegram-канале, что традиционное пятничное заседание Совбеза перенесли именно из-за визита иностранного гостя. Юнашев также напомнил, что вечером 29 января многие следили через специализированные сервисы за полетом некоего борта из Тегерана в Москву: "Предполагали, что иранский президент бежит. Ошиблись вы, господа".

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты перебрасывают к Ирану еще более крупные силы, чем были стянуты к Венесуэле. Американский политик заявил, что рассчитывает заключить сделку с Тегераном, но готов и к иному развитию событий, сообщает ТАСС.