Кинематограф играет уникальную роль в жизни людей. На это указал президент России Владимир Путин в телеграмме участникам и гостям 24-й церемонии вручения премии в области кинематографа "Золотой орел".

Глава государства отметил, что лауреатов этой премии роднят искренняя любовь к избранному делу, смелость идей и замыслов. Также они понимают, насколько важен кинематограф в воспитании подрастающего поколения и укреплении ценностей, объединяющих наше общество.

Владимир Путин подчеркнул, что премия "Золотой орел" стала для талантливых режиссеров и актеров, сценаристов и операторов, художников и композиторов ярким свидетельством профессионального успеха и признания, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратов предложила создавать российскую киновселенную героев на основе наследия великих отечественных авторов, поскольку кино является мощным инструментом воздействия на сознание молодых людей.

Владимир Путин подтверждал, что "мы должны сделать все, чтобы передать молодому поколению любовь к Отечеству, его героям истории и культурному наследию". В связи с этим президент позитивно воспринял инициативу директора "Мосфильма" Карена Шахназарова изучать кинематограф в рамках школьной программы, чтобы "способствовать и художественному и патриотическому воспитанию нашей молодежи".