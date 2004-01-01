Особенная дочь Ирины Хакамады снялась в бикини и произвела фурор

Дочь Ирины Хакамады Маша родилась с синдромом Дауна. Однако диагноз не помешал девушке стать народной любимицей, а все благодаря очаровательной улыбке и жизнелюбию.

Машу Хакамада родила в четвертом браке. Четыре года назад семья пережила трагедию, скончался папа Марии — бизнесмен Владимир Сиротинский. Однако Ирина Хакамада нашла в себе силы жить дальше, она как никто другой умеет справляться даже с самыми невообразимыми трудностями.

Уже 28 лет она заботится об особенной дочери, делает все для того, чтобы Маша чувствовала себя полноценным членом общества. И у Хакамады это получается. Мария Сиротинская ведет активный образ жизни и уже успела реализоваться как успешная модель и актриса. При этом Маша училась в обычной школе, что позволило ей получить бесценные навыки коммуникации и избавиться от комплексов.

Хакамада гордится дочерью и часто показывает ее на своей странице в соцсети. Так, на днях в блоге Ирины появилось свежее фото Маши. Девушка предстала в черном бикини, продемонстрировав пышную фигурку. Судя по снимку, сейчас Хакамада с дочерью наслаждаются красотами Таиланда.

Народ поддержал Сиротинскую, отметив, что она выросла очень позитивной девушкой. "Модель без комплексов"; "Где женихи? Маша такая хорошенькая!"; "Ирина, какую вы чудесную дочь воспитали"; "Рада за Машу, хорошая она", — пишут пользователи Сети в комментариях под фото.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что в 2004 году, когда Маше было всего семь лет, она столкнулась с тяжелым жизненным испытанием – у нее был обнаружен рак крови. Заболевание выявили на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение. Страшный недуг был побежден.