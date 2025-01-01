Выяснилось, зачем секретарь Совбеза Ирана прилетал к Путину

Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обсудили на встрече в Москве спектр тем и вопросов. Об этом рассказал в пятницу, 30 января, посол исламской республики в России Казем Джалали.

Дипломат отметил, что основной темой переговоров было расширение двусторонних отношений, в частности, экономических связей между Россией и Ираном.

Наряду с этим политики провели консультации по важным региональным и международным проблемам, обсудив, в числе прочего, проблемы региона Ближнего Востока, сообщает РИА Новости.

Напомним, в апреле 2025 года Владимир Путин ратифицировал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Исламской Республикой Иран. Он устанавливает правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана в долгосрочной перспективе по широкому спектру направлений. В Госдуме подчеркивали, что это укрепит российско-иранские отношения в координации действий на международной арене.

Говоря о вероятности американской атаки на Иран, МИД России уточнял, что наше государство не обязано оказывать военную помощь, но будет предпринимать усилия по урегулированию ситуации. Договор о стратегическом партнерстве не является военным соглашением, хотя и содержит пункты о военно-техническом сотрудничестве.